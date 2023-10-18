Херсонская область под ударом артиллерии и авиации: есть раненые и разрушения

Российские оккупанты в очередной раз осуществили обстрел Херсона. В результате вечерней атаки пострадали местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и Telegram-канал главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"Армия РФ вечером ударила по Корабельному району с временно оккупированного левого берега. В результате попадания в дом под завалами оказался мужчина", - сообщил глава ГВА.

По его данным, сейчас пострадавшего смогли достать из-под завалов и доставили в медучреждение.

В то же время Прокудин сообщил, что в результате авиаудара по микрорайону Остров пострадали двое мужчин 65 и 54 лет. Их госпитализировали с минно-взрывными травмами.

"Еще один "прилет" - по Ольговке. Там травмирован 47-летний местный житель", - добавил глава ОВА.

Обстрелы Херсонской области

Российские войска захватили Херсонскую область в феврале 2022 во время масштабного вторжения в Украину. Уже в ноябре украинские силы вернули Херсон и часть населённых пунктов под свой контроль.

При этом русские войска продолжают обстрелы Херсона и, в частности, Берислава и района, с территории временно оккупированного левобережья Херсонской области.

К примеру, российские войска сбросили на Берислав Херсонской области четыре авиабомба 25 сентября.

А уже сегодня мы писали, что оккупанты накрыли Бериславский район авиабомбами.

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