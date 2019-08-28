В Херсон доставили танкер, який перевозив паливо російським військовим у Криму

Прикордонники спільно з співробітниками Служби безпеки України доставили до місця зберігання в Херсон заарештований танкер "Мрія". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зазначається, що через відмову капітана судна виконувати рішення суду та фактично самоусунення від виконання своїх обов’язків по керуванню судном та командою, правоохоронцям довелось чотири доби доставляти судно з акваторії Чорного моря до порту Херсона.

На даний час судно "Мрія" знаходиться в Херсонському морському порту під охороною.

"Варто зауважити, що представники судновласника намагаються дискредитувати законні дії правоохоронців різними шляхами, у тому числі через засоби масової інформації", - говориться в повідомленні.

Нагадуємо, що 10 серпня 2019 року, у ході досудового розслідування прокуратура АР Крим спільно з СБУ проведела обшук на судні "Мрія". Підставою для обшуків стало те, що дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід до закритого порту "Севастополь" для постачання паливно-мастильних матеріалів для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

РБК-Україна писало, що 19 серпня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляцію прокуратури АР Крим і заарештував судно судно "Мрія".

Пізніше стало відомо, що співробітники Державної прикордонної служби затримали танкер "Мрія" (прапор України) у нейтральних водах.