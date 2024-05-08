RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Херсон частично остался без света после обстрелов россиян

Фото: из-за атак оккупантов в Херсоне пропал свет 8 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают массированно обстреливать Херсон. В частности, 8 мая в городе из-за атак РФ частично исчез свет.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате российских обстрелов в Херсоне повреждена критическая инфраструктура. Из-за вражеских ударов город частично остался без света", - рассказал он.

Как отметил глава ОВА, сейчас энергетики работают над его восстановлением.

Обстрелы Херсона

Российские войска постоянно обстреливают Херсон, освобожденный украинскими войсками осенью 2022 года. При этом, несмотря на контроль ВСУ над городом, захватчики атакуют населенный пункт с левобережья Херсонской области.

Отметим, в ночь на 8 мая российские войска устроили массированный удар по энергетике Украины. Досталось и железнодорожной инфраструктуре. В частности, Россия ударила по вокзалу в Херсоне

Напомним, российские войска не впервые атакуют вокзал в Херсоне. Например, вокзал в Херсоне был атакован и в конце декабря 2023 года. Тогда под удар попал эвакуационный поезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХерсонВойна в Украине