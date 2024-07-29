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Как Расселл покорил Спа и отдал победу напарнику: видео драмы Гран-при Бельгии

Спа, Понедельник 29 июля 2024 10:29
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Как Расселл покорил Спа и отдал победу напарнику: видео драмы Гран-при Бельгии Фото: Льюис Хэмилтон одержал вторую победу в сезоне-2024 (x.com/F1)
Автор: Антон Федорцив

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем бельгийского этапа Формулы-1 после дисквалификации соотечественника Джорджа Расселла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

На первых метрах дистанции 7-кратный чемпион мира воспользовался борьбой пилота "Феррари" Леклера и Переса из "Ред Булла". Сначала он обошел мексиканца, а на третьем круге опередил и гонщика Скудерии.

В дальнейшем Хэмилтон создал комфортное преимущество по времени над остальным пелотоном и остался лидером и после первой волны пит-стопов. Тем временем Переса с Леклером прошел пилот "Макларена" Пиастри и бросился догонять гонщика "Мерседеса".

Впрочем, во время посещения боксов австралиец немного промахнулся с местом остановки, так что механики потратили больше времени на смену резины. Так Хэмилтон остался впереди, но уже не в статусе лидера. Его напарник Расселл выбрал тактику одного пит-стопа и стал первым после второй волны пит-стопов.

Следующие 13 кругов до клетчатого флага более опытный британец огромными темпами сокращал отставание от соотечественника. За два-три круга до финиша Хэмилтон уже дышал Расселлу в спину. Тот ехал гораздо медленнее, так что напарник начал терять время и позволил подъехать поближе Пиастри.

Наконец, на финальном круге тройка лидеров ехала "поездом". Однако ни одного обгона зрители так и не увидели. Однако победный дубль "Мерседес" не удержал. На взвешивании болид Расселла оказался на 1,5 кг легче минимально необходимого веса. Стюарды дисквалифицировали британца и отдали победу Хэмилтону. Пиастри стал вторым, а Леклер – третьим.

Дополнили топ-10 пилот "Ред Булла" Ферстаппен, Норрис из "Макларена", Сайнс ("Феррари"), Перес, гонщик "Астон Мартина" Алонсо, Окон из "Альпин" и пилот РБ Риккардо. Перес за рулем "Ред Булла" получил дополнительный балл за самый быстрый круг. Ферстаппен укрепил лидерство в общем зачете, набрав 277 очков. Норрис записал в актив 199 пунктов.

Классификация Гран-при Бельгии-2024:

  1. Льюис Хэмилтон
  2. Оскар Пиастри (+0.647)
  3. Шарль Леклер (+8.023)

К слову, ранее "Хаас" подписал с Оконом многолетний контракт.

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Mercedes Формула-1 Льюис Хэмилтон
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