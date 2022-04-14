Гельсінкі готове до "погроз" Росії у разі вступу в НАТО, - МЗС Фінляндії

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив про готовність його країни до "різних загроз" з боку Росії в разі вступу в НАТО. Глава МЗС додав, що фінська армія досить сильна і зможе протистояти російській агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"За допомогою більш тісної співпраці з НАТО ми можемо протистояти всім цим різним загрозам", - заявив телеканалу Хаавісто. Міністр підкреслив, що у Фінляндії досить сильно армія. За його словами, в країні понад 280 тисяч резервістів, а також є призов у війська. Глава МЗС додав, що нещодавно Країна закупила винищувачі F-35 і 60 літаків вже прибувають на фінську територію.