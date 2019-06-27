Хавбек "Реала" може замінити Сільву в "Манчестер Сіті"

Півзахисник мадридського "Реала" Іско може продовжити кар'єру в "Манчестер Сіті". Про це повідомляє іспанське видання Marca.

Манчестерський клуб шукає заміну ключовому хавбеку команди Давида Сільви, який заявив, що покине клуб після закінчення наступного сезону. Одним з варіантів є трансфер 27-річного футболіста "вершкових". Раніше повідомлялося, що "Реал" планує розлучитися з Іско, але гравець хоче залишитися в клубі.

У сезоні-2018/19 Іско взяв участь в 37 матчах в турнірах на клубному рівні, забив шість голів і зробив одну гольову передачу. Його контракт з "Реалом" розрахований до 2021 року.

Давид Сільва провів в минулому сезоні 33 матчі в чемпіонаті Англії, став автором шести забитих м'ячів, а також віддав вісім результативних передач.