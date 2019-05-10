Хавбек "Динамо" Циганков став найкращим гравцем УПЛ в квітні

Півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков визнаний кращим футболістом української Прем'єр-ліги у квітні. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

У голосуванні Циганков набрав 31% об загального числа голосів. У його найближчих переслідувачів півзахисників "Ворскли" Артема Габелко 20% голосів і "Олександрії" Валерія Лучкевича - 11%.

У квітні Циганков визнавався кращим гравцем 23 і 24 турів УПЛ, в матчах яких капітан "Динамо" забивав переможні м'ячі для своєї команди у ворота "Зорі" і "Маріуполя".

У нинішньому сезоні Циганков провів за "біло-снінх" 42 матчі у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши 14 результативних передач.

Нагадаємо, вигравши виїзний поєдинок проти "Маріуполя" "Динамо" повторило найкраще досягнення в історії клубу.