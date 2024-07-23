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Харрис набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США, - AP

Вторник 23 июля 2024 06:58
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Харрис набрала достаточно голосов, чтобы стать кандидатом в президенты США, - AP Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов, чтобы стать кандидатом в президенты США от Демократической партии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Опрос делегатов, проведенный изданием, показал, что Харрис получила поддержку 2538 делегатов, что значительно превышает 1976, необходимых для победы в первом туре. Ни один из делегатов, с которыми связывалось AP, не назвал ни одного другого кандидата.

В частности, председатель демократичной партии штата Калифорния Расти Рикс заявил, что во вторник 75-80% делегации штата находились на телефоном совещании и единогласно поддержали Харрис.

"Я не слышал, чтобы кто-то упоминал или призывал к какому-либо другому кандидату. Сегодняшнее голосование было знаменательным", - сказал Хикс.

Также AP отмечает, что после выхода президента США Джо Байдена из гонки, предвыборная кампания Харрис установила новый 24-часовой рекорд по пожертвованиям на пост президента. Речь шла о 81 млн долларов за сутки.

В то же время, издание не называет Камалу Харрис новым предполагаемым кандидатом. Это связано с тем, что делегаты съезда все еще могут свободно голосовать за кандидата по своему выборы на съезде в августе или если демократы проведут виртуальную перекличку перед этим собранием в Чикаго.

В своем заявлении Харрис отреагировала на подсчеты AP заявив, что она благодарна Байдену и всем в Демократической партии, кто уже оказал доверие.

"И я с нетерпением жду возможности донести нашу позицию непосредственно до американского народа", - добавила она.

Напомним, что кандидат в президенты США от демократов будет выдвинут до 7 августа. Однако дата онлайн-голосования пока не назначена.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден останется президентом США до истечение своего срока. Таков был ответ главы государства некоторым республиканцам, которые после выхода Байдена из предвыборной гонки призывали его досрочно уйти в отставку.

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