Харлан заинтриговала продолжением спортивной карьеры

33-летняя фехтовальщица поделилась дальнейшими планами. Финальная схватка в командной сабле на Олимпийских играх-2024, вероятно, не будет последней в карьере украинки.

"Я не знаю, я не могу пока ответить на этот вопрос. Мы сейчас отдыхаем. Я знаю одно, что я всегда хотела поцеловать дорожку (после победы – ред.). Я думала об этом, что таким образом я отблагодарю дорожку за все , что у меня было. И я это сделала после бронзы", – рассказала Харлан.

По ее словам, болельщики ожидают ее выступления в Лос-Анджелесе в 2028 году. Саблистка признала, что ей такая перспектива по душе. В то же время, дальнейшие выступления Харлан связала с физическим состоянием. "То есть, ты можешь фехтовать, как ты хочешь – и в 40, и в 42", – резюмировала она.

Кто такая Ольга Харлан

Уроженка Николаева, многократный призер Олимпийских игр в командных и индивидуальных соревнованиях. Фехтованием начала заниматься в 9 лет, а на взрослом уровне дебютировала в 14.

В составе сборной Украины уехала на Олимпийские игры-2008 и завоевала золотую медаль в командном первенстве. На лондонских Играх выиграла "бронзу" в индивидуальной сабле, а в Рио-де-Жанейро и Париже повторила это достижение. На Олимпиаде-2016 выиграла серебряную награду с командой, а на Играх-2024 – второе "золото".

В общей сложности завоевала 6 олимпийских медалей (2 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых) и стала самой титулованной олимпийкой Украины. Была замужем за украинским саблистом Дмитрием Бойко, а с 2019 года встречается с итальянцем Луиджи Самеле.