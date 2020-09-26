В Харківській ОДА назвали версії катастрофи АН-26

Попередніми версіями катастрофи військового літака АН-26 у Чугуєві є халатність, теракт та несправність техніки. Є інформація, яка вказує, що причиною трагедії могла стати халатність.

Про це заявив голова Харківської ОДА Олексій Кучер на брифінгу в Чугуєві.

За словами Кучера, була затримка з дозволом на посадку АН-26 вже після того, як стало відомо про поломку одного з двигунів. Він звернувся до Державного бюро розслідувань та прокуратури з проханням більш детально дослідити цю версію трагедії.

"За моєю інформацією, з моменту, коли пілот попросив посадку, люди, що за неї відповідають, відповіли тільки за 1 хвилину. Нібито в цей час здійснювалася посадка ще одного борту ...Тому тут треба з'ясувати, яким чином віддавався пріоритет борту, який пропустили. Для мене це важливий момент. Правоохоронці повинні відпрацювати цю версію", - заявив він.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26 з 20 курсантами та 7 офіцерами Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. В результаті катастрофи загинули 26 осіб, вижив тільки один курсант.

Навчальний заклад вже оприлюднив список загиблих в авіакатастрофі.

Зазначимо, РБК-Україна зібрало інформацію щодо причин падіння АН-26 в Чугуєві.