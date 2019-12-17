У Рівному поліція вилучила понад 10 тис. одиниць зброї і боєприпасів

Фото: вилучені боєприпаси (mvs.gov.ua)

Зброю зловмисник зберігав у гаражі

У Рівному поліцейські вилучили понад 10 тисяч одиниць зброї та боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що у рамках розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство судді Рівненського міського суду, що мало місце 25 лютого цього року, поліцейські затримали 45-річного рівнянина, який учора, 16 грудня, в обласному центрі підпалив автомобіль.

У гаражі, яким користувався зловмисник, провели санкціонований обшук.

За результатами слідчих дій у гаражі було вилучено: 70 корпусів гранат і запалів до них, 27 електродетонаторів, 6 тротилових шашок, 4,5 кг тротилу, 2 кг пластиду, один саморобний радіокерований вибуховий пристрій, 11 РПГ, 28 ВОГ, один підствольний гранатомет, 16 пістолетів, 5 револьверів, 4 пістолети-кулемети, 8 автоматів Калашникова, 5 гвинтівок, одна СВД, одна гладкоствольна рушниця та понад 10000 набоїв різних калібрів.

Фото: вилучені боєприпаси (mvs.gov.ua)

Крім того, поліцейські знайшли і чорнові записи із зазначенням прізвищ осіб, відносно яких вчинялися і планувалися злочини. Вся ця інформація буде ретельно перевірятися.

Раніше повідомлялося, що у понеділок вранці, 16 грудня, директор приватного підприємства у Рівному повідомив, що до дверей його будинку невідомі прикріпили гранату.