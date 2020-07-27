У Харківській області на залізничній станції затримали чоловіка з гранатами

У Харківській області на залізничній станції "Гракове" в місті Ізюм затримали чоловіка з боєприпасами. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманому.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, затриманим виявився місцевий житель 1975 року народження. У нього вилучили три гранати із запалами до них, сигнальну ракету, підствольну гранату та патрон калібру 14,5 мм. Чоловік розповів, що боєприпаси він викопав у лісосмузі неподалік від Ізюму.

Фото: вилучені боєприпаси (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові вночі 26 липня вибухнула граната РГД-5 на території автомобільної мийки на вулиці Глібівській.

Крім того, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній військовослужбовець Збройних сил України планував здійснити серію терактів на території Луганської області.

Ще одного чоловіка, причетного до скоєння терористичного акту, правоохоронці затримали в Борисполі.