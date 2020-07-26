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У Харкові біля автомийки вибухнула граната

Харків, Неділя 26 липня 2020 15:39
У Харкові біля автомийки вибухнула граната
Фото: на місці вибуху (facebook.com / Сергій Чиж)
Автор: Дмитро Левицький

Поліція порушила кримінальну справу

У Харкові вночі 26 липня стався вибух на території автомобільної мийки на вулиці Глібівській. Вибухотехніки встановили, що вибухнула ручна граната РГД-5.

Про це повідомив керівник слідчого управління поліції в Харківській області Сергій Чиж.

В результаті вибуху були розбиті вікна та пошкоджений фасад будівлі, а перед автомийкою в землі утворилася воронка.

Про постраждалих в результаті вибуху не повідомляють.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять розслідування та встановлюють всі обставини події.

Фото: на місці вибуху (facebook.com / Сергій Чиж)

Нагадаємо, у Ніжині в результаті вибуху загинув співробітник районної ради; тіло чоловіка знайшли поблизу його автомобіля.

Крім того, у Житомирі граната вибухнула на подвір'ї приватного будинку; екс-нардеп Борислав Розенблат заявив, що вибух стався на території його домоволодіння.

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