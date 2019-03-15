У Харківській області заплановано відновлення 2 тис. об'єктів, - Світлична

Фото: Рада регіонального розвитку (прес-служба ХОДА)

Світлична розповіла про плани подальшого розвитку області

Про плани подальшого розвитку області голова ХОДА Світлична Юлія розповіла під час засідання Ради регіонального розвитку. Захід проходить у Харківській області під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОДА.

"У нас є продуманий і чіткий план подальших дій, - запевнила у своїй доповіді Юлія Світлична. - Для Харківської області - це 2000 об'єктів державного та регіонального значення, відновлення яких заплановано на найближчі три роки. Це по-перше. Друге - продовження диверсифікації ринків збуту для харківської промисловості, збільшення обсягів виробництва, як мінімум, удвічі. Третє - це реалізація масштабних інфраструктурних проектів. Таких, як будівництво метро; відновлення доріг, які не знали ремонту за 30 років, будівництво сучасних лікарень, і в першу чергу я маю на увазі новий онкологічний центр, де вже розпочато роботи".

Також голова ХОДА зазначила такі важливі напрямки розвитку регіону, як подальша реалізація заходів по забезпеченню енергетичної безпеки і комплексний розвиток сільської місцевості.

"Послідовна, професійна та відповідальна робота з подальшого зміцнення України - це саме те, чого вимагає від нас час. Не балаканина, сварки і руйнування, а створювати і об'єднувати. Саме так і будемо робити. Тому що справи завжди важливіші за слова!", - зазначила Світлична.