У Харківській області зафіксували другу смерть від коронавірусу

У Харківській області сьогодні, 20 квітня, зафіксували другу смерть від коронавірусу. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За словами Кучера, сьогодні від захворювання на COVID-19 померла 70-річна жителька Високопілля. Жінка була контактною особою першої померлої в області.

При цьому за останню добу в Харківській області було виявлено 9 нових випадків зараження коронавірусом. Нові випадки було зареєстровано у Харкові, Валківському, Вовчанському та Зміївському районах.

"З підтвердженим діагнозом госпіталізовано 43 особи, 29 - на самоізоляції. З підозрою на коронавірус госпіталізовано 82 особи, 12 - на самоізоляції", - написав Кучер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві за минулу добу було підтверджено майже півсотні випадків коронавірусу. Серед нововиявлених хворих - 2 медпрацівники. При цьому в Києві було зафіксовано ще 2 летальні випадки.

Також РБК-Україна писало, що станом на ранок 20 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в Україні зросла до 5710. За минулу добу МОЗ отримав інформацію про виявлення 261 випадку захворювання на COVID-19.