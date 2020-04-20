В Харьковской области зафиксировали вторую смерть от коронавируса

В Харьковской области сегодня, 20 апреля, зафиксировали вторую смерть от коронавируса. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По словам Кучера, сегодня от заболевания COVID-19 умерла 70-летняя жительница Высокополья. Женщина была контактным лицом первой умершей в области.

При этом за последние сутки в Харьковской области было выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом. Новые случаи были зарегистрированы в Харькове, Валковском, Волчанском и Змиевском районах.

"С подтвержденным диагнозом госпитализированы 43 человека, 29 - на самоизоляции. С подозрением на коронавирус госпитализированы 82 человека, 12 - на самоизоляции", - написал Кучер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за минувшие сутки было подтверждено почти полсотни случаев коронавируса. Среди вновь выявленных больных - 2 медработника. При этом в Киеве было зафиксировано еще 2 летальных случая.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 20 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в Украине возросло до 5710. За минувшие сутки Минздрав получил информацию об обнаружении 261 случая заболевания COVID-19.