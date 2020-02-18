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У Харківській області зафіксували спалах гепатиту А

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Вірусом інфікувалися чотири школярі

У Харківській області лікарі діагностували 4 випадки гострого вірусного гепатиту "А" серед школярів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що вірусом захворіли учні школи №1 у селі Борова.

"Станом на 18.02.2020 у всіх хворих діагноз підтверджено лабораторно. Всі захворілі госпіталізовані - 1 хворий до КНП ХОР "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" та 3 хворих до інфекційного відділення КНП "Борівська центральна районна лікарня", стан їх задовільний, отримують відповідне лікування", - йдеться у повідомленні.

Місцева влада разом з представниками медичних закладів почали епідеміологічне розслідування, аби встановити причини виникнення спалаху гепатиту.

Нагадаємо, раніше у Харківській області гепатитом "А" захворіли 9 людей. При опитуванні хворих встановили, що 7 з них - родичі, всі контактували в домашніх умовах.

Також РБК-Україна писало, що у кінці 2019 року у Чернігові гепатитом "А" захворіла 41 людина. За фактом масового захворювання поліція відкрила кримінальне провадження. Ймовірним джерелом гепатиту тоді назвали працівницю харчового блоку навчального закладу, де стався спалах.

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