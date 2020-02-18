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В Харьковской области зафиксировали вспышку гепатита А

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Вирусом заразились четыре школьника

В Харьковской области врачи диагностировали 4 случая острого вирусного гепатита "А" среди школьников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вирусом заболели ученики школы №1 в селе Боровая.

"По состоянию на 18.02.2020 у всех больных диагноз подтвержден лабораторно. Все заболевшие госпитализированы - 1 больной к КНП ХОР "Областная детская инфекционная клиническая больница" и 3 больных в инфекционное отделение КНП "Боровская центральная районная больница", состояние их удовлетворительное, они получают соответствующее лечение", - говорится в сообщении.

Местная власть вместе с представителями медицинских учреждений начали эпидемиологическое расследование, чтобы установить причины возникновения вспышки гепатита.

Напомним, ранее в Харьковской области гепатитом "А" заболели 9 человек. При опросе больных установили, что 7 из них - родственники, все контактировали в домашних условиях.

Также РБК-Украина писало, что в конце 2019 года в Чернигове гепатитом "А" заболел 41 человек. По факту массового заболевания полиция открыла уголовное производство. Вероятным источником гепатита тогда назвали работницу пищеблока учебного заведения, где произошла вспышка.

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