У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит

Ілюстративне фото (stan.kz)

Станом на 10 грудня гепатит був діагностований в 41 особи

У Чернігові зросла кількість людей, які захворіли вірусним гепатитом "А" до 41 особи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Чернігівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляється, що хворим встановлено діагноз вірусний гепатит "А" середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно.

"Станом на 10.12.2019 р. зареєстрований 41 хворий , серед них 30 дітей та 11 дорослих. Хворим встановлено діагноз вірусний гепатит "А" середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. У 35 хворих діагноз підтверджено імунологічно. Госпіталізовано 39 хворих. Станом на 10.12.2019р. виписано зі стаціонару 31 особу.", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до медичних закладів було госпіталізовано 39 хворих.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання на гепатит "А" в Чернігові. Правоохоронці проводять розслідування за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь.

Як повідомляло РБК-Україна, в Чернігівській міськраді виявили джерело гепатиту у навчальному закладі міста. Ймовірно, джерелом гепатиту "А" стала працівниця харчового блоку навчального закладу. Жінка була госпіталізована 18 жовтня.