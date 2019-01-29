В Харківській області затримали на хабарі підполковника поліції

Правоохоронця затримали його після отримання чергового хабара у розмірі понад 14. тис. гривень

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали на взятке в 14 тыс. гривен заместителя начальника одного из райотделов главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что подполковник полиции требовал деньги от местных предпринимателей за невмешательство в коммерческую деятельность вырубки лесопосадок и заготовки древесины.

"В случае несогласия чиновник угрожал создать искусственные препятствия для деятельности предпринимателей и применить к ним меры правового реагирования. Размеры взяток правоохранитель определял в зависимости от объемов вывезенных лесоматериалов", - говорится в сообщении.

Правоохранителя задержали после получения очередной взятки в размере более 14. тыс. гривен.

"В рамках начатого уголовного производства следователи Управления СБ Украины в Харьковской области задокументировали ряд фактов получения взяток полицейским на общую сумму свыше 33 тыс. гривен. Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке в размере 12 тыс. долларов следователя одного из городских отделов Главного управления Национальной полиции во Львовской области.