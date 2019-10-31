У Харківській області затримали чиновника на хабарі детективу НАБУ

У середу, 30 жовтня, у Харківській області правоохоронці затримали чиновника під час надання 100 тисяч доларів хабара одному з детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр відомства.

За даними антикорупційного відомства, неправомірну вигоду чиновник пропонував за вирішення питання про закриття кримінального провадження. Провадження було пов'язане з протиправним відчуженням необлікованого держмайна у вигляді деревини, а також продажем лісоматеріалів за зниженими цінами.

Зазначається, що посадовець був затриманий за ст. 208 Кримінально процесуального кодексу. В даний момент проводяться слідчі дії та вирішується питання про оголошення підозри. Подія була кваліфікована за ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримали чиновника Фонду держмайна за вимагання 30 тис. доларів неправомірної вигоди. Під час обшуку за місцем роботи чиновника правоохоронці виявили та вилучили понад 500 тис. доларів.

Напередодні у Києві під час отримання хабара затримали співробітника Національного банку України. Затриманий співробітник НБУ вимагав 50 тис. доларів за сприяння у наданні ліцензії для діяльності з обміну валют.