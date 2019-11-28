У Харківській області викрили канал контрабанди на митниці

Співробітники Держбюро розслідувань спільно з прикордонниками викрили та блокували канал контрабанди на територію Російської Федерації в Харківській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби в Facebook.

Як повідомляється, на пункті пропуску "Гоптівка" правоохоронці виявили та блокували канал переміщення в РФ товарів без належного митного оформлення. В ході обшуків у службових приміщеннях митниці правоохоронці виявили 137 тис. гривень, 87 тис. російських рублів, 760 доларів та 60 євро. Також було вилучено речові докази та службову документацію.

"Правоохоронцями встановлено виконавців та пособників протиправної діяльності, вилучено та направлено на експертну оцінку швейну продукцію, взуття, автозапчастини, косметику та багато іншого товару, який ділки планували відправити на російський ринок", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що обшуки проводилися у рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України, тобто перевищення службового становища. Зараз слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці провели обшуки у заступника начальника Київської міської митниці Сергія Тупальского та інших співробітників Державної фіскальної служби. Напередодні ДБР спільно з ГПУ провело обшуки на митних постах аеропорту "Київ" (Жуляни) і "Запоріжжя", а також на запорізькій митниці.