У Харківській області ввели режим НС

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації ввела режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня на всій території Харківської області, в тому числі і в самому Харкові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, в області створюється штаб реагування під головуванням голови ОДА Олексія Кучера.

"Введено надзвичайну ситуація регіонального рівня. Що це означає? Створений штаб. Я керівник штабу. І ми будемо в оперативному порядку координувати всі дії. Як ви, ймовірно, чули, розглядається питання, дане відповідне завдання структурним підрозділам для того, щоб вивчили питання повної зупинки громадського транспорту", - сказав Кучер.

За його словами, введення режиму НС дозволить швидко приймати управлінські рішення, щоб не допустити поширення коронавіруса в області.

"Разом з тим, якщо коронавірус далі буде поширюватися, ми маємо можливість оперативно приймати управлінські рішення. Надзвичайна ситуація дозволяє, наприклад, не порушуючи констититуційних прав, свобод людей, прийняти управлінські рішення фактично в ручному режимі досить швидко. Наприклад, ми можемо перекрити кордони для того, щоб з інших областей, в яких зафіксовано більше поразок коронавірусом, ми могли просто не допускати", - сказав голова Харківської ОДА.

Кучер стверджує, що надзвичайна ситуація, яка необхідна для того, щоб швидко зупинити транспорт в разі поширення коронавірусу в Харківській області.

Нагадаємо, режим НС вже діє в Києві та шести областях, серед яких Дніпропетровська, Івано-Франківська, Тернопільська, Київська, Житомирська, Чернівецька.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні планують посилити обмежувальні заходи на період карантину. За його словами, посилення заходів планується найближчими днями.

Зазначимо, число хворих коронавірусом в Україні на 21 березня збільшилася до 41. При цьому 21 березня поки ще не зафіксовані нові випадки захворювання COVID-19. Лідером за кількістю хворих є Чернівецька область.