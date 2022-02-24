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У Харківській області внаслідок обстрілів загинула дитина

Автор: Сергій Пишкін

В ході нападу Росії на Україну було відкрито вогонь у бік міста Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Близько о 08:23 надійшло повідомлення про пожежу в місцевій 5-поверховій житловій будівлі на території мікрорайону Авіатор.

"До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому", - зазначає пресслужба.

Фото: у Харківській області внаслідок обстрілів загинула дитина (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Загальна площа пожежі склала близько 100 кв.метрів.

В результаті вибуху загинула неповнолітня дитина. Також є поранені, проте їх кількість не уточнюється. Співробітники ДСНС евакуювали 15 мешканців будинку.

Ліквідація вогню в будівлі триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Кривому Розі жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через погрози вибуху боєприпасів внаслідок обстрілу.

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Харків