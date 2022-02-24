У Кривому Розі евакуюють частину жителів після ракетного удару військових складів
Російські окупаційні війська обстріляли військові склади в Кривому Розі Дніпропетровської області. Жителів мікрорайону "Макулан" евакуюють через загрози вибуху боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Криворізької міської ради.
Відзначається, що після ракетного удару по складах танкової бригади почалося тління боєприпасів, можливі вибухи.
Місто направляє на місце події додатковий транспорт для перевезення людей. З усіх маршрутів знято 24 автобуси, 10 дизель-генераторних тролейбусів, маршрутки.
"Точки збору для евакуації для жителів району, які не мають свого транспорту-АТБ на Миколаївському шосе, будинок офіцерів на "Макулані", житловий масив Карачуни - БК" Карачуни", в районі Гданцівки - БК" Гданцівський", – йдеться в повідомленні.
Евакуйованих розмістять у школах, дитсадках та територіальних центрах.
Відзначимо, що станом на 11: 00 українські військові збили шість ворожих літаків.
Раніше РБК - Україна повідомляло, що міська влада Умані евакуювала частину міста через обстріли.