Російські війська обстріляли лікарню і будинки в Харкові. Є потерпілий
Російські війська в ніч на 30 квітня обстріляли міську лікарню, житлові будинки і промзону в Харкові. В результаті є один потерпілий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Повідомляється, що обстріляні житлові квартали, лікарня і промислова зона. В результаті загорілися квартири двох дев'ятиповерхівок, в одному з приміщень був травмований чоловік, його госпіталізували.
Крім того, пошкоджено будівлю однієї з медустанов Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху, а також сталася пожежа на 5 поверсі. Загиблих і постраждалих у лікарні не було.
Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вночі були обстріляні житлові масиви Салтівка і Північна Салтівка.
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