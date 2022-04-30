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Російські війська обстріляли лікарню і будинки в Харкові. Є потерпілий

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Харків, Субота 30 квітня 2022 12:21
Російські війська обстріляли лікарню і будинки в Харкові. Є потерпілий Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Новиков

Російські війська в ніч на 30 квітня обстріляли міську лікарню, житлові будинки і промзону в Харкові. В результаті є один потерпілий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що обстріляні житлові квартали, лікарня і промислова зона. В результаті загорілися квартири двох дев'ятиповерхівок, в одному з приміщень був травмований чоловік, його госпіталізували.

Крім того, пошкоджено будівлю однієї з медустанов Харкова. В результаті обстрілу частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху, а також сталася пожежа на 5 поверсі. Загиблих і постраждалих у лікарні не було.

Фото: наслідки обстрілу Харкова (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, раніше голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що вночі були обстріляні житлові масиви Салтівка і Північна Салтівка.

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