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У Харківській області війська РФ масово відходять із окупованої Борової

Російські військові (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області російські окупанти масово відходять із селища Борова Ізюмського району та переміщуються в бік Куп'янська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду.

Повідомляється, що велика кількість особового складу та техніки окупантів залишається в селах Ізюмське, Дружелюбівка, Ольгівка, Чернещина, Першотравневе, Підвисоке, Гороховатка, Бахтин.

Також в полях поблизу сіл стоїть замаскована ворожа техніка, яка становить загрозу для мирних жителів.

До того ж місцева влада закликає людей утриматися від відвідування лісів, посадок, зокрема в місцях, де перебували російські військові, оскільки там можуть бути міни та розтяжки.

Повідомляють, що в окупованих селах загарбники розміщуються в закладах соціальної інфраструктури та розселяються в порожніх будинках місцевих жителів.

"Ймовірно, у рашистів наразі є проблеми із забезпеченням та не вистачає продовольства, оскільки вони відловлюють на вулицях курей, качок, гусей, а також відбирають або обмінюють у місцевих мешканців свиней та продукти харчування", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, на території громади вже тривалий час немає електроенергії, мобільного зв'язку та інтернету.

Також окупанти й далі знімають неправдиві пропагандистські відео.

Раніше ми повідомляли, що окупанти через наступ ЗСУ під Харковом посилюють свої підрозділи.

Також ми писали, що окупанти обстріляли Богодухів у Харківській області.

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