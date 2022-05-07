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Окупанти обстріляли Богодухів у Харківській області: загорілися вантажівки

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Харківська область , Субота 07 травня 2022 16:27
Окупанти обстріляли Богодухів у Харківській області: загорілися вантажівки Окупанти обстріляли Харківську область (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 7 травня вкотре обстріляли місто Богодухів Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Внаслідок обстрілу сталася пожежа чотирьох вантажних транспортних засобів та нежитлової будівлі.

Також пошкоджено дев’ять транспортних засобів, які належать місцевому підприємцю.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти обстріляли Богодухів у Харківській області: загорілися вантажівкиОкупанти обстріляли Богодухів у Харківській області: загорілися вантажівкиОкупанти обстріляли Харківську область (t.me/prokuratura_kharkiv)

Раніше ми повідомляли, що Україна пред'явила звинувачення двом російським окупантам, які обстрілювали Харківську область.

Також ми писали, що у Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів: є загиблі.

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