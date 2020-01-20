У Харківській області водій збив насмерть двох людей та втік

У Харківській області на узбіччі автодороги Дергачі - Козача Лопань виявили тіла двох загиблих чоловіків з характерними для ДТП тілесними ушкодженнями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

За попереднiми даними, наїзд здiйснив транспортний засіб під керуванням невстановленого водія, який рухався по автодорозі з боку селища Козача Лопань у напрямку міста Дергачі.

На даний час працівники поліції з’ясовують усі обставини автопригоди, вживаються заходи щодо встановлення особи загиблих та зловмисника.

За даним фактом слідчі СУ ГУНП в Харківській області відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Закарпатській області в ДТП постраждали троє дітей і шестеро дорослих. Попередньо встановлено, що 32-річна жителька міста Чоп на автомобілі "Кіа-Rіо", здійснюючи обгін попутного авто Volvo, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з автомобілем Renault.

РБК-Україна писало, що у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинула людина і ще четверо постраждали.