ru ua
Сб, 09 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одне село в Харківській області

Новость на русском →
Вільхівка, Субота 09 квітня 2022 17:25
ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одне село в Харківській області Фото: ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одне село в Харківській області (facebook com 93OMBr)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ повністю звільнили від російських окупантів село Вільхівка Харківської області. Українські військові надали місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Facebook.

"Ще один напрямок на Харківщини звільнено від ворога - селище Ольхівка! Ситуація на зазначеному напрямку - керована та контролюється силами сектору безпеки та оборони Харківської області", - написав Мельник.

Він також додав, що в ході роботи було надано необхідну гуманітарну допомогу місцевим жителям у вигляді харчових наборів та побутових засобів індивід гігієни.

Нагадаємо, нещодавно українські військові звільнили й очистили від окупантів село Мала Рогань Харківської області.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 45-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Харків Війна Росії проти України
NEWS
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
45-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну