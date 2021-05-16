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У Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки, є загиблі

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Харківська область, Неділя 16 травня 2021 16:24
У Харківській області сталося ДТП за участю вантажівки, є загиблі Фото: в Харківській області авто зіткнулося з вантажівкою, дві людини загинули (hk.npu.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Харківській області автомобіль зіткнувся з вантажівкою. У результаті дорожно-транспортної пригоди загинули дві людини.

Про це повідомляє пресс-служба обласного управління Нацполіції.

ДТП сталася на автотрасі Київ - Харків-Довжанський.

"Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ-21063 під керуванням 54-річного водія їхав з Харкова в напрямку Чугуєва. Під час руху водій легковика і допустив зіткнення з вантажним автомобілем Opel Movano, який повільно рухався у попутному напрямку попереду нього і проводив дорожні роботи", - інформують правоохоронці.

Водій і 48-річна пасажирка ВАЗа загинули на місці. Родичі загиблого стверджують, що чоловік раніше переніс інсульт і втрачав свідомість.

Відомості про ДТП внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у Бердянському районі Запорізької області водій легковика у стані алкогольного сп’яніння скоїв зіткнення з мікроавтобусом. Внаслідок ДТП одна жінка загинула, ще шість осіб отримали травми.

Як писало РБК-Україна, на трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті мінімум чотири людини загинули.

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