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В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика, есть погибшие

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Харьковская область, Воскресенье 16 мая 2021 16:24
В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика, есть погибшие Фото: в Харьковской области авто столкнулось с грузовиком, два человека погибли (hk.npu.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

В Харьковской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

ДТП произошло на автотрассе Киев - Харьков-Довжанский.

"Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ-21063 под управлением 54-летнего водителя ехал из Харькова в направлении Чугуева. Во время движения водитель легковушки и допустил столкновение с грузовым автомобилем Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы", - информируют правоохранители.

Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, в Бердянском районе Запорожской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы.

Как писало РБК-Украина, на трассе Житомир-Черновцы возле с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.

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