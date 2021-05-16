В Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика, есть погибшие
В Харьковской области автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека.
ДТП произошло на автотрассе Киев - Харьков-Довжанский.
Водитель и 48-летняя пассажирка ВАЗа погибли на месте. Родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.
Напомним, в Бердянском районе Запорожской области водитель легковушки в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП одна женщина погибла, еще шесть человек получили травмы.
Как писало РБК-Украина, на трассе Житомир-Черновцы возле с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате минимум четыре человека погибли.