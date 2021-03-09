ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Харківській області перекинулася автівка: двоє загиблих

Новость на русском → Харківська область, Вівторок 09 березня 2021 12:51
В Харківській області перекинулася автівка: двоє загиблих Фото: наслідки ДТП (hk.npu.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У Харківській області на автошляху Київ-Харків-Довжанський поблизу села Кам’янка мікроавтобус Renault Trafic перекинувся та злетів в кювет, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до поліції 9 березня о 05:33.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобуса "Renault Trafic" не впорався з керуванням під час обгону та допустив перекидання транспортного засобу в кювет. Внаслідок події 17-річний пасажир загинув на місці. Ще 7 пасажирів віком від 19 до 22 років та водій 1979 року народження були доставлені до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. Невдовзі одна з потерпілих, 23-річна жінка, померла в реанімаційному відділенні лікарні міста Ізюма.

Інформацію про аварію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 6 березня на Гостомельському шосе під Києвом сталося смертельне зіткнення Renault та Chevrolet. Правоохоронці повідомили про підозру жінці-водію Renault Laguna.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події ДТП
NEWS
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
Бойовики дев'ять разів порушили "тишу" на Донбасі, втрат немає
DAILY
Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Залізна рука РНБО. Чим небезпечні жорсткі рішення української влади