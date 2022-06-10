ru ua
Пт, 10 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 10 червня 2022 01:30
ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, - Зеленський Президент України Володимир Зеленський (Фото: president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

У Запорізькій області українським військовим вдається зривати плани окупантів. Також ЗСУ поступово просуваються вперед у Харківській області, звільняючи українську землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави також зазначив, що підрозділи українських збройних сил тримають оборону на Миколаївському напрямку. Але, На його думку, ключовими мішенями для окупантів залишаються міста Донбасу.

Раніше повідомлялося, що згідно із західними оцінками, Росія в ході війни проти України втратила від 15 000 до 20 000 військовослужбовців загиблими. На сьогодні важко назвати більш точну цифру, проте обидві сторони стикаються зі значними жертвами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Харків Запоріжжя Вторгнення Росії до України
NEWS
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
Резніков розповів, скільки бійців втрачає ЗСУ в день
DAILY
Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей
Ростислав Шаправськийголовний редактор Транші, гранти та друкарський верстат. Або чому Україні все одно не вистачає грошей