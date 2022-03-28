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У Росії проблема з технікою для війни, - експерт

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Київ, Понеділок 28 березня 2022 08:32
У Росії проблема з технікою для війни, - експерт Фото: в Росії проблема з технікою для війни (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Російські війська зіткнулися з нестачею техніки. Навіть попри те, що статистично у РФ числиться ще кілька тисяч танків, понад 10 тисяч броньованих машин, насправді - кістяк своєї армії вони вже знищили в Україні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Провал бліцкригу. Що Путін робитиме з війною проти України".

Як вважає директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь, Росія ще деякий час вкидатиме в топку цієї війни максимум особового складу, живої сили і техніки.

За його словами, Кремль зараз намагатиметься поповнити особовий склад. І тому у Росії організують приховану часткову чи повну мобілізацію. Так що особливої ​​нестачі живої сили вони не мають. Інша річ - техніка.

"Зараз вони діставатимуть з баз зберігання стару радянську техніку. Але вона, очевидно, у незадовільному стані. Тобто з кількох тисяч танків можна зробити кілька сотень танків, які зможуть виконувати завдання. Причому вони будуть не тими високотехнологічними, які вже знищені за допомогою західних технологій, а просто залізо, яке їхатиме і кудись стрілятиме", - зазначив Самусь.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російсько-окупаційні війська зіткнулися з гострою потребою в ремонті та відновленні пошкодженого озброєння і військової техніки. Тим часом у РФ через нестачу запчастин зупинилися заводи, які ремонтують танки.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 33 дні. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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