У Харківській області облаштують кордон з Росією до кінця року, - Аваков

Протяжність кордону становить 270 кілометрів, з яких 220 вже облаштовані

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що до кінця 2018 року у Харківській області облаштують систему управління кордоном. Про це повідомляє прес-служба МВС.

"Інженерне облаштування державного кордону триває не зважаючи ні на що. Кордон із Росією буде облаштовано, не дивлячись на всі протистояння проросійських сил. Саме в Харківській області протяжність кордону 270 кілометрів, 220 ми вже облаштували. Вже в цьому році всі роботи будуть завершені. Паралельно тривають роботи по Луганській та Сумській ділянках кордону", - поінформував голова МВС.

Крім того, за словами Авакова, у найближчих планах МВС оновлення автомобільного парку для Державної прикодонної служби.

"Ми плануємо додати до автомобільного парку спеціальні автомобілі, які розроблялись НГУ спеціально для прикордонників. Це остання модифікація машини "Козак", а також нові машини зв'язку", - сказав він.

Голова МВС також нагадав, у Харківському прикордонному загоні вже три роки працює комендатура швидкого реагування. Цей підрозділ створили спеціально для посилення охорони ділянки кордону України з Росією.

"Такі підрозділи покликані обороняти кордон у разі необхідності та забезпечувати прихід основних сил. Таких у ДПСУ налічується вже 5. Більшість із них уже пройшло бойовий вишкіл і підтвердили спроможність виконати поставлені завдання. Комендатура швидкого реагування здатна діяти автономно на будь-якій ділянці державного кордону", - додав міністр.

Нагадаємо, у минулому році Аваков зазначав, що Держприкордонслужба створює комплексну систему захисту і охорони на кордоні з РФ.