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Интервью

В Харьковской области обустроят границу с Россией до конца года, - Аваков

НовостиПолитика    16.06.2018 - 19:31
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Протяженность границы составляет 270 километров, из которых 220 уже обустроены

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что к концу 2018 года в Харьковской области обустроят систему управления границей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Инженерное обустройство государственной границы продолжается несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы составляет 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы по Луганскому и Сумскому участкам границы", - сообщил глава МВД.

Кроме того, по словам Авакова, в ближайших планах МВД обновление автомобильного парка для Государственной пограничной службы.

"Мы планируем добавить к автомобильному парку специальные автомобили, которые разрабатывались НГУ специально для пограничников. Это последняя модификация машины "Казак", а также новые машины связи", - сказал он.

Глава МВД также напомнил, в Харьковском пограничном отряде уже три года работает комендатура быстрого реагирования. Это подразделение создали специально для усиления охраны участка границы Украины с Россией.

"Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать приход основных сил. Таких в ГНСУ насчитывается уже 5. Большинство из них уже прошло боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы", - добавил министр.

Напомним, в прошлом году Аваков отмечал, что Госпогранслужба создает комплексную систему защиты и охраны на границе с РФ.

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Теги публикации: Харьков, Харьков, граница с РФ, Арсен Аваков  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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