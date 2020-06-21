У Харківській області невідомі підірвали банкомат

У Харківській області сьогодні вранці невідомі намагалися підірвати банкомат. Заволодіти коштами зловмисникам не вдалося.

Про це повідомляє прес-служба місцевої поліції.

Близько п'ятої години ранку правоохоронці отримали інформацію про вибух банкомата у крамниці в селі Наталине. Попередньо встановлено, що гроші з банкомату не викрали.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, а саме - крадіжка. Злочинцям загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 6 років. Правоохоронці розшукують зловмисників.

Нагадаємо, у травні банкомат підірвали у Харкові, зловмисникам вдалося викрасти з нього гроші.

Подібний інцидент стався у Харкові у квітні, тоді підірвали банкомат на вулиці Валентинівській.

Крім того, у Запоріжжі зловмисники, підриваючи банкомат, знищили фасад філії одного з банків.