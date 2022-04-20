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У Харківській області знайшли склад з боєприпасами окупантів та передали ЗСУ

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Харківська область , Середа 20 квітня 2022 16:32
У Харківській області знайшли склад з боєприпасами окупантів та передали ЗСУ СБУ знайшла склад з боєприпасами окупантів (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Харківській області СБУ викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів. Зазначається, що все обладнання передали на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Повідомляється, що наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

Під час обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони:

  • 60 повнокомплектних танкових двигунів;
  • велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Також в окремих приміщеннях виявили 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

Окрім того, з'ясувалося, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога.

Зазначається, що СБУ встановила причетних до злочину.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили склад боєприпасів російських військових.

Також ми писали, що ЗСУ знову знищили оновлені склади з ракетними боєприпасами окупантів у Чорнобаївці.

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