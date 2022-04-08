Біля Тростянця підірвалася бригада енергетиків, є загиблий і поранені
Біля Тростянця Сумської області підірвався автомобіль з бригадою працівників "Сумиобленерго". В результаті загинула одна особа, ще кілька поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.
Повідомляється, що інцидент стався вчора поблизу села Білка, енергетики підірвалися на російській протитанковій міні.
"Одна людина загинула. Двох чоловіків з травмами і переломами доставили в лікарню. Там їм надається кваліфікована медична допомога. Ще дві особи отримали контузію, без госпіталізації", - зазначив Живицький.
Нагадаємо, раніше у звільненому від російських окупантів Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів.
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