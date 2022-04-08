ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біля Тростянця підірвалася бригада енергетиків, є загиблий і поранені

Новость на русском →
Тростянець, П'ятниця 08 квітня 2022 12:50
Біля Тростянця підірвалася бригада енергетиків, є загиблий і поранені Фото: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький (everyday sumy)
Автор: Олександр Мороз

Біля Тростянця Сумської області підірвався автомобіль з бригадою працівників "Сумиобленерго". В результаті загинула одна особа, ще кілька поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Повідомляється, що інцидент стався вчора поблизу села Білка, енергетики підірвалися на російській протитанковій міні.

"Одна людина загинула. Двох чоловіків з травмами і переломами доставили в лікарню. Там їм надається кваліфікована медична допомога. Ще дві особи отримали контузію, без госпіталізації", - зазначив Живицький.

Нагадаємо, раніше у звільненому від російських окупантів Тростянці виявили тіла закатованих мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну