У Харківській області на карантин повністю закриють населений пункт

В Харківській області через спалах коронавірусe закриють на карантин село Високопілля Валківського району. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, на в'їзді і виїзді з села вже встановлені контрольно-пропускні пункти. В'їзд і виїзд дозволений тільки за перепустками особам, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури.

За словами головного державного санітарного лікаря Харківської області Любов Махота, у Високопіллї вводиться режим суцільної обсервації, який триватиме 14 днів.

Вона зазначила, що в Високопілля підтверджено шість випадків COVID-19. Серед захворілих - священник храму, його дружина, а також медпрацівник.

Махота додала, що вже взяті біоматеріали ще у 40 контактних осіб, їм буде проведено аналіз на коронавірус.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Високопілля від коронавірусу померла 71-річна жінка. Вона продавала свічки в місцевій церкві.

Відзначимо, в Україні за минулу добу зафіксували 501 нове захворювання коронавірусом, що є новим антирекордом. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 9:00 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 246 пацієнтів одужали.