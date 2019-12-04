У Харківській області на кордоні затримали двох озброєних росіян

У Харківські області прикордонники затримали двох громадян Російської Федерації, які хотіли влаштувати незаконне полювання на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби.

Так, прикордонники відділу "Золочів" у вівторок, 3 грудня, помітили поблизу кордону двох невідомих зі зброєю, чоловіки відразу були затримані.

Затриманими виявилися двоє російських громадян, які перетнули російсько-український кордон з метою незаконного полювання. При собі порушники мали рушницю та 25 набоїв.

"Наразі зброю та боєприпаси правоохоронці вилучили. За незаконний перетин кордону, порушення правил використання об’єктів тваринного світу та порушення громадянами правил зберігання, носіння або перевезення зброї, боєприпасів на іноземців складено відповідні адміністративні матеріали. Їх подальшу долю вирішить суд", - додали в ДПСУ.

Фото: вилучена зброя та набої (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила в Харківській області механізм переправлення нелегалів з України в Російську Федерацію. Механізм організував житель області, який мав домовленості з українськими прикордонниками та працівниками ФСБ РФ. Зловмисника затримали при черговій спробі перевезення нелегалів через кордон.