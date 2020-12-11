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У Харківській області двох чоловіків підозрюють у фінансуванні тероризму

Автор: Роман Тверденко

У Харківській області затримали двох чоловіків. Їх підозрюють у фінансуванні міжнародного тероризму.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, група осіб надсилала гроші через незаконну систему міжнародних грошових операцій. Перекази грошей здійснювалися між особами в Україні, Сирії, Іраку та інших країнах.

У ході спецоперації затримали українця, вихідця з Сирії, при отриманні семи тисяч доларів, які призначалися для перекладу міжнародної терористичної організації.

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Двом чоловікам повідомили про підозру за ч.2 статті 28 та ч.1 статті 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння в діяльності терористичної організації). За місцями їх проживання провели обшуки.

У четвер повідомлялося, що в Україні затримали міжнародну банду. Вона займалася здирництвом і викраденням людей.

Також Поліція припинила діяльність міжнародного угруповання з виготовлення та продажу саморобної зброї. За півроку вони продали понад 100 одиниць вогнепальної зброї.

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