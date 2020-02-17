У Харківській області діти провалилися під лід, двоє загинуло

У місті Лозова Харківської області під лід провалилися троє дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що внаслідок події двоє дітей загинуло.

"17 лютого о 19 год. 35 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що у м. Лозова на ставку провалилися під лід 3 дітей (2007 р.н.), двоє з яких потонули", - повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Ще одну дитину врятували місцеві мешканці. Малечу з переохолодженням в стані середньої важкості госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, на початку лютого у селі Долинське Запорізької області під кригу провалилися три дитини 2014 року народження. В результаті інциденту діти загинули.

Також РБК-Україна повідомляло, що під лід провалилися рибаки поблизу села Новий Яр у Львівській області. Трьох госпіталізували, 34-річний мешканець Вінницької області помер по дорозі в лікарню. Як попередньо встановили медики - від переохолодження.