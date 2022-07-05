У Харківській області арештували активи понад дюжини російських компаній

Зазначається, що засновники та кінцеві бенефіціари підприємств - це російські громадяни і юридичні особи. Ці компанії перераховують отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету Росії.

Йдеться про компанії з різних галузей - торгівлі паливом, продуктами харчування чи тютюновими виробами, виробництва побутової техніки чи медичного обладнання тощо.

Так, Київський районний суд Харкова наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих підприємств на загальну суму понад 40 млн гривень.

Заходи здійсювались у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах) Кримінального кодексу .

Наразі триває процес передачі активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).