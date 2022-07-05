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У Харківській області арештували активи понад дюжини російських компаній

Фото: у Харківській області арештували активи понад дюжини російських компаній (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Суд наклав арешт на активи 13 приватних підприємств, що опосередковано сприяють військовій агресії Росії проти України. Загалом арештовано майно на суму понад 40 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зазначається, що засновники та кінцеві бенефіціари підприємств - це російські громадяни і юридичні особи. Ці компанії перераховують отримані в Україні прибутки на рахунки материнських компаній, які у свою чергу сплачують податки до державного бюджету Росії.

Йдеться про компанії з різних галузей - торгівлі паливом, продуктами харчування чи тютюновими виробами, виробництва побутової техніки чи медичного обладнання тощо.

Так, Київський районний суд Харкова наклав арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих підприємств на загальну суму понад 40 млн гривень.

Заходи здійсювались у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені у великих розмірах) Кримінального кодексу .

Наразі триває процес передачі активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Нагадаємо, в Україні арештували російські активи вже на 33 млрд гривень.

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