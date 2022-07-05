Фірташ, Дерипаска, Медведчук і не тільки. Названо суми заарештованих в Україні активів

В Україні вже заарештували активів щонайменше 33 млрд гривень в рамках кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення генерального прокурора України Ірини Венедіктової в Facebook .

За її словами, в судовому порядку заарештовано 469 млн гривень на рахунках і цінні папери вартістю близько 12 млрд гривень російського олігарха Михайла Фрідмана.

"Цінні папери фігуранти намагалися від нас заховати, до слова. За невдалу операцію при спробі переоформити папери трьом громадянам Кіпру були повідомлені про підозру органами слідства України", - заявила генпрокурор.

Також Україна заарештувала виробничу ділянку та інше нерухоме майно ТОВ "Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат", який знаходиться під контролем російського бізнесмена Михайла Шелкову. Також були арештовані 16 транспортних засобів, 14 млн гривень на банківських рахунках підприємства, корпоративні права товариства і дві квартири підозрюваного.

Крім того, в Дніпрі заарештовано виробничий комплекс, приміщення, склад, корпоративні права та банківські рахунки ТОВ "ВСМПО Титан Україна", яке є дочірнім підприємством "Корпорації ВСМПО-АВІСМА". Його засновником є уряд Росії і до якого має відношення Михайло Шелков.

Суд також заарештував корпоративні права на 1,5 млрд гривень ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", пов'язаного з російським бізнесменом Олегом Дерипаскою.

"Корпоративні права на суму 437,4 млн гривень ТОВ "АЕРОК", що входить до групи російських бізнесменів Молчанова та Нестерова. Також під арештом рухоме та нерухоме майно АТ "Кіровоградське рудоуправління", що має стосунок до російських бізнесменів Кабаргіна та Соловйова.", - заявила Венедіктова.

Крім цього, суд наклав арешт на корпоративні права дев'яти українських підприємств, що належать російським холдинговим компаніям "Ростех", "Татнафта", "РусАл" і "Група ДМС", а також на 70 об'єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки загальною вартістю понад 4,5 млрд гривень.

За її словами, також накладено арешт на товари товариства "Август Україна", що експортувало продукцію з Республіки Білорусь, на суму понад 62 млн гривень.