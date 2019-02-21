У Харківській обл. викрили корупційну схему придбання лікзасобів

Загальна сума "відкатів" за перемогу у тендері становила понад 4 мільйонів гривень

Сотрудники Управлением защиты экономики в Харьковской области и прокуратуры Харьковской области разоблачили коррупционную схему определения победителей при проведении публичных закупок лекарственных средств и медицинских препаратов для учреждений здравоохранения различных областей Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Во время мониторинга публичных закупок правоохранители обнаружили, что по результатам проведения тендеров на закупку медтоварив победителями всегда становятся один и тот же субъекты хозяйствования. Кроме того, стоимость, которую они предлагают, значительно выше предложений других участников и от общих цен на рынке в данной сфере.

Фото: место происшествия (npu.gov.ru)

"Во время следствия было установлено, что группа компаний, в которую входят несколько связанных между собой предприятий, занимающихся оптовой торговлей лекарственными товарами, становятся победителями публичных закупок не только на территории Харьковской области, но и в других регионах страны. Для получения побед на конкурсных торгах по закупке для медицинских учреждений лекарственных средств и препаратов, представители аптек обратились с предложением к должностным лицам коммунальных и государственных учреждений здравоохранения. В случае их победы в тендерах, последние получат от 5 до 25% "отката" от общей суммы договора", - говорится в сообщении.

Вместе с тем было установлено, что предприятиями группы компаний на всей территории Украины реализуют бюджетным учреждениям лекарственные средства и другие медпрепараты по завышенным ценам более чем на 40%.

"В ходе обысков было изъято свыше 2,8 миллиона гривен и 30 тысяч долларов, в том числе подписанные конверты с средствами, которые предназначались для передачи в качестве "откатов" должностным лицам медучреждений. Также было выявлено подтверждающие документы о перечислении неправомерной выгоды за предыдущие победы в тендерах, "черновые" записи и другие документы и вещи, имеющие значение для установления всех обстоятельств совершения преступления", - отмечают в ведомстве.

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу). А именно директору предприятия группы компаний и менеджеру, что предоставляли должностным лицам учреждений здравоохранения неправомерную выгоду.

РБК-Украина писало, что правоохранители разоблачили экс-начальника одного из департаментов Нацполиции в организации схемы незаконного обогащения, путем продажи служебной информации.

Отметим, в прошлом году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных групп.