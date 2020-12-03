ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Харківська міськрада збереться на перше засідання 9 грудня

Автор: Роман Тверденко

Харківський міськвиборчком затвердив дату проведення першого засідання восьмого скликання. Воно відбудеться 9 грудня.

Популярні новини

Про це повідомляє сайт Харківської міськради.

Засідання заплановано на 10:00 9 грудня. Зазвичай на ньому проходить присяга обраного міського голови, яким знову став Геннадій Кернес. Але чи буде мер на засіданні - невідомо.

Вчора депутати Харківської міської ради прийняли рішення про зміну регламенту. Тепер першу сесію нової міськради зможуть провести без мера Геннадія Кернеса, який досі проходить лікування від коронавірусу в Німеччині.

Нагадаємо, раніше перший заступник мера Харкова Ігор Терехов заявив, що Кернес повинен повернутися для участі у першій сесії нового міськради.

Як повідомили у Харківській міськраді, Кернес досі продовжує лікуватися від наслідків коронавірусу. У нього було пошкоджено 70 відсотків легенів.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Генадій Кернес