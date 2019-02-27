Харківська міськрада підтримала підвищення цін на проїзд

За збереження встановлених тарифів проголосували 50 депутатів

Харьковский городской совет во время сессии 27 февраля поддержала недавно установлены тарифы на проезд в метрополитене и наземном электротранспорте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsRoom.

Как отмечается, активисты, которые пришли на заседание, требовали включить к рассмотрению вопрос о стоимости проезда.

Во время голосования 50 депутатов высказались за сохранение установленных тарифов в транспорте. Против отмены стоимости проезда в метро, трамваях и троллейбусах и установления тарифов на уровне 4-5 гривен высказался 21 депутат.

После рассмотрения этого вопроса сессия была закрыта из-за сообщения о минировании здания. Сейчас в горсовете ищут взрывчатку сотрудники полиции.

Напомним, в Харькове во время сессии городского совета сегодня, 27 февраля, неизвестные сообщили о минировании здания мэрии. В 10:00 на горячую линию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) поступил звонок от мужчины, который якобы слышал на митинге о том, что готовится теракт.

РБК-Украина писало, что стоимость проезда в харьковском метрополитене с 7 февраля выросла до 8 гривен, а в трамваях и троллейбусах - до 6 гривен.