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У Харкові знову встановили високі ціни на проїзд

Новини » Надзвичайні події    21.02.2019 - 12:57
У Харкові знову встановили високі ціни на проїзд
Ілюстративне фото (kh.vgorode.ua)

Мерія у закритому режимі знову встановила високу вартість проїзду

Виконавчий комітет Харківської міськради в закритому режимі ухвалив нове рішення про підвищення вартості проїзду в метрополітені та наземному електротранспорті. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на місцеве видання "Newsroom".

Зазначено, що інформація про засідання була оприлюднена лише після його завершення.

 Фото: документи

З документів, опублікованих у Єдиному реєстрі актів міськради, слідує, що виконком вніс зміни в свої ж рішення від 6 лютого. При цьому ціни залишилися незмінними: шість гривень за поїздку в трамваї або тролейбусі і вісім - за проїзд у метро.

Разом з тим у документі з'явилися пункти про динамічні тарифи, які повинні бути розроблені комунальниками. Нова редакція документів набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення.

При цьому в "Харківському антикорупційному центрі" підкреслюють, що виконком пішов на чергове порушення. В організації зазначили, що викладення у новій редакції нормативно-правового акта, дія якого припинена є юридично нікчемним.

Нагадаємо, прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом невиконання рішення суду Харківською міськрадою про підвищення тарифів на проїзд в метрополітені та міському наземному електротранспорті.

Як писало РБК-Україна раніше, з 7 лютого проїзд у харківському метрополітені подорожчав до 8 гривень, у міському електротранспорті - до 6 гривень.

Підкреслимо, Харківський окружний адміністративний суд у вівторок, 19 лютого, своїм рішенням призупинив рішення виконкому міськради Харкова про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

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